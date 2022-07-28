Как жители Петербурга зарабатывают на съемках в кино

Петербург и ее окрестности часто становятся местом съемок различных кинопроектов и телесериалов. И нередко съемках задействованы не только профессионалы, но и обычные петербуржцы, которые охотно откликаются на предложения участия в съемочном процессе.

“МК в Питере” рассказал о том, сколько можно получить за участие и какие роли доступны для жителей города. Многие петербуржцы с удовольствием принимают предложения по съемкам. Некоторые даже научились на этом зарабатывать.

В наше время в кино можно попасть благодаря сайтам по кастингам, а также тематическим сообществам в соцсетях. На актеров массовых сцен, спрос есть всегда. Очень часто ищут типажных непрофессиональных актеров. Массовка нужна для масштабных эпизодов.

Для участия в массовых сценах не нужно заучивать текст. И попасть в массовку довольно просто. Поэтому это один из самых доступных путей в кино. Получают актеры массовых сцен от 800 до 1500 рублей. Многие считают это не очень достойной оплатой. Зачастую съемки начинаются в восемь утра и могут идти до ночи. Все переработки доплачиваются. Но статисты большую часть времени проводят в ожидании, ведь далеко не во всех сценах они нужны.

Еще одна возможность попасть на экран открывается для тех, кто имеет сходство с известным актером. Дублер нужен в тех случаях, когда звезда не может присутствовать на площадке. Обычно дублеров снимают в не диалоговых сценах, на среднем плане. Актер-любитель, выполняющий роль дублера, может получать до двух тысяч рублей за съёмочный день.

Есть и третий путь оказаться в кино. И в этом случае, если повезет, роль будет куда более заметная. Речь идет про съемки в разговорных эпизодах. Актеры-эпизодники могут получить около пяти тысяч за половину рабочего дня. При этом, им не всегда обязательно находится на площадке весь день. Такая работа уже требует более серьезного подхода и опыта.

Но все же многие петербуржцы участвуют в съемках не столько ради денег, сколько ради впечатлений и опыта. К слову, многие известные актеры начинали свой путь с массовки и небольших ролей.