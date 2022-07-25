В Петербурге прошел VK Fest

Самый масштабный open-air фестиваль VK Fest прошел сразу в трех городах России — Петербурге, Москве и Сочи на территории Сириус.

“МК в Питере” рассказывает о том, что было на мероприятии в Северной столице. Фестиваль от “Вконтакте” проводят каждый год. Исключением стал 2021, событие пришлось перенести из-за пандемии COVID-19, а в 2020 году фестиваль провели в онлайн.

На VK Fest били представлены различные площадки с развлечениями на любой вкус. Например, были палатки, в которых были представлены технологии, видеоигры, косплей, кино и многое другое.

Также свои палатки открыли авторитетные университеты Петербурга: Высшая школа экономики, ИТМО, ЦОПП и другие знакомили петербуржцев с деятельностью образовательного учреждения.

На фиолетовой и белой сцене выступали менее известные артисты, такие как: GUMA, Daasha, Парнишка и Клоукома.

А на основную, синюю сцену приехали выступить Мари Краймбрери, Елка, Клава Кока, группа Dabro, Slava Marlow, Баста и другие. Открыл музыкальную часть фестиваля репер Мот.

Также посетители фестиваля могли увидеться с популярными блогерами.

Даже внезапно начавшийся дождь не испортил веселую атмосферу фестиваля и большинство петербуржцев, посетивших VK Fest, уехли домой с морем положительных и ярких впечатлений.