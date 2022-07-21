В Петербурге вырос спрос на услуги спортивных тренеров

В Санкт-Петербурге увеличился спрос на спортивных тренеров на 102% за последней месяц.

Как рассказывает “АБН”, самыми популярными оказались тренера по боксу. Также жители Северной столицы активно ищут тренеров по волейболу баскетболу. Кроме этого, петербуржцы имеют интерес на занятия плаванием, бегом и теннисом. Предложения тренерских услуг также выросли на 50 процентов, согласно данным онлайн-сервиса “Авито Услуги”.

Рост на наставников по боксу составил 96%. А объявлений в данном сегменте стало больше на 55%. Стоимость занятий начинается в среднем от 1000 рублей за один урок.

Напомним, что в честь Международного дня шахмат в Таврическом саду Петербурга прошла игра из ростовых шахмат. В роли фигур выступили молодые люди, которые откликнулись на объявление на участие в соцсетях. Помимо игры в Таврическом саду, в Центральном районе День шахмат отметили еще несколькими уличными турнирами в трех парках района.