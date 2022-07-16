В небе Петербурга прошла репетиция воздушной части парада ко дню ВМФ

Прошла репетиция самолетов морокой авиации в преддверии дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге.

Как рассказала Neva.Today, в районе Сенатской площади и над Невой был осуществлен пролет парадной группы авиации.

Более 40 летательных аппаратов приняли участие в тренировке. В их числе были и вертолеты МИ-8, Ка-29, самолеты Ил-38, Ту-134 и многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27.

Взлеты осуществлялись с нескольких аэродромов ЗВО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Республики Карелия, Тверской и Нижегородской областей.

Следующая репетиция запланирована авиационной части парада запланирована на вторник, 19 июля.