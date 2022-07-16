Какие товары предлагают импортозаместить на госзакупках в Петербурге в июле

После того, как страны Запада ввели антироссийские санкции, в стране повысился спрос на товары отечественного производства. Минпромторг РФ совместно с ПАО «Газпромбанк» и АНО «Агентство по технологическому развитию» запустил цифровой сервис «Биржа импортозамещения» для взаимодействия между производителями и заказчиками.

Neva.Today рассказала о том, как обновился каталог за последние месяцы. В апреле 2022 года, во вкладке «Импортозамещающая продукция» (Санкт-Петербург) было пять страниц, содержащих по 20 лотов на каждой. В июле количество страниц выросло до 35, но ассортимент товаров не претерпел сильных изменений.

Однако, из нового можно выделить сборные стеллажи для хранения различных грузов и для офиса. Вероятно, что появление такого товара связанно с закрытием IKEA, однако ценник гораздо выше, чем «икеевский».