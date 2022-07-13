Андрей Березин рассказал, почему санкции не помешали строительным проектам "Евроинвеста"

Западные санкции повлияли на ряд направлений российского бизнеса. Однако совладелец ИК «Евроинвест» Андрей Березин уверен, что создание собственного строительного дела является не только правильным решением, но и успешным начинанием, которое смогло выстоять под санкционным давлением.

Это подтверждает ввод ранее запланированных объектов «Евроинвеста». Например, в феврале был выведен новый объект на проспекте Энгельса. Также компанию продолжают поддерживать кредитные комитеты: на данный момент была одобрена выдача выдачу денег на два городских проекта и один - в Ленобласти.

В стройке компании находится порядка 300-400 тысяч квадратных метров. Андрей Березин заявил, что скорость продаж квартир «Евроинвеста» выше, чем у конкурентов из-за более качественного строительства и сдачей почти всех объектов раньше запланированного срока.

В первую очередь перед «Евроинвестом» стоит цель развиваться и следить за качеством исполнения уже существующих объектов. А цель заработка уходит на второй план. Как отметил Березин, главное — сохранить компанию.