Петербуржцы смогут увидеть полет кометы в ночь на 10 июля

Петербуржцам выпадет уникальная возможность стать свидетелями пролета уникальной кометы C/2017 K2.

Как сообщает AllNW, в ночь с 9 на 10 июля, над Петербургом пролетит комета.

По словам экспертов, она должна пролететь низко на юго-восточном горизонте. Лучшее время наблюдения — около часа ночи. При этом яркость кометы «оставляет желать лучшего».

Комета C/2017 K2 ранее уже засекалась спутниками. Впервые ее обнаружил гавайский телескоп Pan-STARRS в 2017 году. И в этом же году комету засек телескоп «Хаббл». Со слов ученых, размеры космического тела сопоставимы с размерами астероида Чиксулуб, падение которо привело к гибели динозавров.