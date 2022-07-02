ЦБ России ограничит переплату по ипотечным кредитам

В России с 3 июля ЦБ ограничит переплату по новым ипотечным кредитам. Поправки были внесены в закон “О потребительском кредите (займе)”.

В Центробанке уточнили, что с 3 июля полная стоимость кредита по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную стоимость более чем на треть. Стоит отметить, что в полную стоимость кредита входят не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ним платежи.

К слову, как рассказало “Агентство Бизнес Новостей” депутат Госдумы Российской Федерации Евгений Федоров призвал отменить пенсионерам пошлину на регистрацию наследуемого жилья.

Также с 1 июля был отменен временный мораторий на ограничение полной стоимости кредита по потребительским кредитам.