В Петербурге возросло производство медицинских консолей для подачи кислорода

В Санкт-Петербурге увеличили производство медицинских консолей для подачи кислорода, без которых не обходится ни одна палата реанимации и интенсивной терапии. Оборудование производит местная компания «Альтернативная наука».

В конструкторском бюро инженеры проектируют газовые клапаны, увлажнители кислорода и консоли для медучреждений. На один проект может уйти целый месяц.

Особое внимание уделяют оборудованию для детских медицинских учреждений. Здесь важен не только функционал, но и дизайн, чтобы скрасить пребывание маленьких пациентов в больнице. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сырье для изготовления оборудования закупают в Северной столице.

В 2020 году предприятие «Альтернативная наука» выпустило более 40 тысяч единиц различного оборудования. После ухода зарубежных конкурентов спрос на продукцию вырос на 10-15%.