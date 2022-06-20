Стало известно, сколько петербургские школьники тратят на выпускной наряд

Петербургские одиннадцатиклассники сдают последние экзамены и уже готовятся к выпускному. Праздничный наряд – обязательная часть мероприятия.

Согласно данным экспертов компании «Авито», продажи платьев в среднем увеличились в мае на 28%, а мужских костюмов – на 65% по сравнению с прошлым годом. В среднем за женский наряд на «Авито» родителям выпускников нужно приготовить около 5300 рублей, а для мальчика - 9300 рублей. Такие цены могут позволить существенно сэкономить, ведь цены отличаются от магазинных более, чем на 30-50%.

Также перед выпускным начинает расти спрос на услуги бьюти-мастеров – школьницы активно записываются на маникюр и педикюр.

Что касается места выпускного, то в этом году одиннадцатиклассники традиционно выбирают мероприятие на теплоходах (спрос вырос на 61%), в ресторанах (+64%), а также в украшенных лофтах. Не менее интересным выбором становится организация праздника в коттеджах.

В среднем на выпускной вечер родителям школьника придется потратить около 14 тысяч рублей, если учитывать, что в классе 20 учеников.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что на «Авито» появились билеты на «Алые паруса» для повзрослевших школьников