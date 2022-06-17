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«Газпром нефть» и Петербург совместно разработают технологии для фармацевтической отрасли

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Фото: Neva.Today
© Фото: Фото: Neva.Today

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На Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» и Правительство Северной столицы заключило сотрудничество в развитии инновационных технологий получения химического сырья для производства компонентов фармацевтики.

Подпись под документом поставили генеральный директор «Газпромнефть – Промышленные инновации» Михаил Никулин и председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

Специалисты Технологического центра промышленных инноваций «Газпром нефти» проведут работу, согласно которой будут произведены решения для изготовления российских медицинских компонентов из продуктов нефтепереработки, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

При этом, власти Северной столицы будут осуществлять поддержку взаимодействия с производителями регионов.

Генеральный директор «Газпромнефть – Промышленные инновации» Михаил Никулин заметил, что основным продуктом нефтепереработки чаще всего становятся виды топлива. Однако на данный момент было принято решение взять курс на стратегию диверсификации бизнеса. В связи с этим будет усилена работа над созданием таких технологий, которые помогут производить продукты (спирты, гликоли ароматических производных, эфиры), востребованные как сырье для производства медицинских компонентов.

Глава Комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик в свою очередь отметил, что современное сотрудничество в этом вопросе поможет сделать огромный шаг в обеспечении лекарственной безопасности Петербурга. Помимо этого, город будет оснащен достаточным количеством ресурса в фармацевтической отрасли.  

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