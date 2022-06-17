Ирина Винер-Усманова теперь руководит международным спортивным функционером

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова вступила на должность руководителя Совета по физической культуре и спорту российско-китайского комитета мира, дружбы и развития.

Об этом стало известно во время работы сессии «Спорт без преград» на Петербургском международном экономическом форуме. Новость о смене должности бывшей жены Алишера Усманова объявила заместитель генерального директора «Газпром Медиа» Тина Канделаки, сообщает «Петроград».

Напомним, в Северной столице проходит юбилейный 25-й ПМЭФ с 14 по 17 июня на площадке «Экспофорума».

Ирина Винер-Усманова – знаменитый российский тренер по художественной гимнастике. Она воспитала известных олимпийских чемпионок, в том числе Евгения Канаева, Алина Кабаева и Маргарита Мамун. В 2008 году Винер-Усманова назначена на должность президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.