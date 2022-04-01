Старшеклассников петербургской гимназии вызвали в СК по делу о «ложном сообщении о терроризме»

Родителей десяти учеников старших классов гимназии №209 уведомили о том, что их детей ждут в следственном отделе Центрального района СК Петербурга. Об этом родителям школьников сообщило руководство гимназии. Об этом сообщает "Фонтанка".

В пресс-службе СК по Петербургу изданию рассказали, что старшеклассников из этого учебного заведения вызывают в качестве свидетелей по делу о "ложном сообщении о терроризме". Отмечается, что дело было возбуждено еще в прошлом году. Также в СК опровергли количество вызываемых. Следователи пригласили в отделение лишь 10 человек, а не десятки.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что в учебном заведении якобы обещали, что детям просто расскажут про опасность социальных сетей. Однако родители будто получили документы, которые СК прислал в гимназию, где якобы говорилось о допросе, а не о профилактической беседе, причем речь шла о сотне учеников.