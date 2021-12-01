Петербургские депутаты одобрили приватизацию ГУП "ТЭК СПб"

На заседании ЗакС депутаты проголосовали в первом чтении за приватизацию ГУП “ТЭК СПб”. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

В результате поименного голосования “За” проголосовали 31 парламентарий, “Против” - 13, воздержалось - 6.

Представитель губернатора Александра Беглова Константин Сухенко рассказал, что реализация проекта не приведёт к увеличению тарифов, а для жителей города и бюджета это не обернётся дополнительными тратами.

Напомним, что Александр Беглов внёс этот документ в парламент еще год назад. Решение о включении ГУП "ТЭК СПб" в план приватизации на 2021 год было принято в августе 2020 года.