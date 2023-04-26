Эксперт рассказал, почему собаки перестают быть послушными

Многие собаки со временем перестают слушать своих хозяев и те остаются в недоумении. В связи с этим ветеринар Богдан Галкин решил рассказать, почему собаки перестают слушать хозяина.

Галкин заявил, что питомцы становятся непослушными из-за жестокости хозяина или избалованности. Так происходит из-за грубого обращения с питомцем или, напротив, вседозволенности. Об этом сообщает МК в Мурманске.

Отмечается, что причинам непослушания собаки могут стать страх, недостаточная социализация, а также неправильная дрессировка. Однако, по словам ветеринара, причиной такого изменения в поведении могут стать проблемы со здоровьем. Например, если собака плохо себя чувствует, выполнять команды у нее не будет сил и энергии.

Кроме того, Галкин заявил, что собака начинает убегать или кусаться исключительно из-за неправильной дрессировки. Также у питомца может пропасть интерес к работе.