В Петербурге с началом весны растет интерес к китайским и поддержанным автомобилям

В Санкт-Петербурге с начала весны жители стали чаще интересоваться китайскими автомобилями. Аналитики МегаФона подсчитали, что петербуржцы стали на 80% чаще посещать сайты автопроизводителей из Китая

Петербуржцев чаще всего в 2023 году привлекают машины таких брендов как Chery, Geely, Exeed и Omoda. Такие выводы были сделаны при анализе обезличенной статистики обращений к двум десяткам сайтов. Об этом сообщает МегаФон.

Отметим, что помимо машин из Поднебесной жители Северной столицы обратили внимание и на новый «Москвич». Так, в апреле среднесуточная аудитория сайта компании выросла в 20 раз по сравнению с началом текущего года.

Кроме того, согласно замерам посещаемости специализированных интернет-площадок, среди петербуржцев в полтора раза вырос интерес к подержанным авто.

В МегаФоне отметили, что чаще всего петербуржцы просматривают сайты производителей и дилеров в конце рабочей недели. На выходных интерес к машинам снижается.

Директор петербургского филиала сотового оператора Максим Токаренко рассказал, что компания с начала года построила и модернизировала порядка тысячи объектов мобильной инфраструктуры с целью обеспечить комфортную работу мобильного интернета.