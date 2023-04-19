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Найденный на детской площадке в Ленобласти подозрительный предмет оказался безопасным

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© Фото: Baltphoto

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В Ленинградской области днем на детской площадке местные жители заметили подозрительный предмет, похожий на взрывное вещество. Прибывшие на место происшествия правоохранители заявили, что предмет угрозы не несет.

В среду, 19 апреля, в одном из поселков Ленинградской области местные жители обратились в правоохранительные органы после того, как на детской площадке заметили подозрительный предмет, напоминающий взрывное взрывное устройство. Об этом сообщает Бриф.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии провели проверку. Отмечается, что, согласно оценке специалистов-взрывотехников, этот предмет не представляет опасности.

Напомним, что в Адмиралтейском районе утром 16 апреля загорелась коммунальная квартира в доме на набережной Обводного канала. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

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