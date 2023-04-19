В Финляндии выступили с предложением разместить базу НАТО в 600 км от Петербурга

В Финляндии рассматривают вариант с размещение базы нато в городе Каухава, находящийся в 600 километрах от Петербурга. С таким предложением выступила администрация города. Инициатива появилась из-за расположения города относительно Балтийского моря и северных стран.

Администрация города Каухава выступила с инициативой построить базу НАТО рядом с их населенным пунктом. Городом имеет выгодное расположение, так как их аэродром раньше находился в пользовании военных. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что Каухава располагается всего в 600 километрах от границы с Российской Федерацией.

Напомним, что недавно Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса. Официальное принятие в состав НАТО произошло в феврале текущего года. На этом фоне появились новости, что в Хельсинки замечены американские танки.