Федор Грудин, муниципальный депутат, оспорил заявления чиновников о том, что нахождение флага Украины у здания Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА) в Петербурге обосновано юридическими нормами. Он указал на документ, опубликованный на государственных ресурсах Киева, подтверждающий выход Украины из Содружества 11 апреля - за несколько дней до заседания ассамблеи.

14 апреля участники МПА провели встречу в Таврическом дворце, перед которым по традиции вывесили флаги стран-участниц Содружества, в том числе и украинский. Флаг также был замечен внутри здания за спиной губернатора Петербурге Александра Беглова. Этот жест вызвал недопонимание и критику в экспертном сообществе, а также открытое раздражение среди петербуржцев.

Член Совета Федерации Константин Косачев объяснил наличие украинского флага тем, что Украина официально не прерывала отношения с СНГ и не подала заявку о выходе. Грудин разместил на своем телеграм-канале документ, опубликованный на сайте Верховной рады, подтверждающий обратное.

Стоит отметить, что данный документ находится на стадии законопроекта, но его принятие вопросов не вызывает. Он был инициирован группой депутатов от партии, созданной президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, на Украине в настоящее время действует военное положение и однопартийная диктатура.

«Какое сотрудничество возможно со страной, которая уже давно не является членом СНГ?», - задался вопросом Грудин.

Резонанс вокруг губернатора Петербурга и украинского флага продолжает расти. СМИ обращают внимание на то, что жители Северной столицы призывают Беглова к ответу и публикуют фотографии ироничного характера, на которых он держит в руках украинскую символику.