Эксперт рассказала, чем не стоит лакомиться перед сном

Многие петербуржцы любят полакомится перед сном, несмотря на то, что это не самая лучшая идея. Кроме того, некоторые съедают продукты, которые могут оказать негативное влияние на организм. В связи с этим эксперт-терапевт Ольга Чиркова поделилась тем, чем не стоит питаться перед сном.

Ольга Чиркова заявила, что перед сном необходимо отказаться от фаст-фуда и другой жирной пищи. По ее словам, жиры вызывают активное выделение кислоты в желудке, что может привести к изжоге. Об этом сообщает МК в Калининграде.

Терапевт также порекомендовала не употреблять продукты, содержащие кофеин. Например, кофе, энергетические напитки, обычный шоколад. Ведь употребление кофеина может вызвать бессонницу.

Эксперт отметила, что стоит ограничить и потребление продуктов с высоким содержанием белка, потому что он существенно замедляет пищеварение.