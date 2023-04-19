  • 19 Апрель 2023
USD 19.04.2023 81.6028 -0.0251
USD ММВБ 13:39 81.6118  
EUR 19.04.2023 89.5713 -0.0877
EUR ММВБ 13:39 89.2473  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Генеральный директор АО «НПО Специальных материалов» Михаил Сильников удостоился памятного знака «350 лет Петру Великому»

Автор:


© Фото: телеграм-канал Кирилла Полякова

Темы дня

В Санкт-Петербурге вице-губернатор Кирилл Поляков поздравил генерального директора АО «НПО Специальных материалов» Михаила Владимировича Сильникова с днем рождения. За свой вклад в развитие отечественной промышленности Сильников удостоился почетного памятного знака «350 лет Петру Великому».

В среду, 19 апреля, вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков вручил генеральному директору АО «НПО Специальных материалов» Михаилу Владимировичу Сильникову почетный знак «350 лет Петру Великому». Таким образом власти отметили вклад Сильникова в развитие отечественной промышленности и создание уникальный изделий для Вооруженных Сил РФ. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

Отметим, что Сильников получил почетный знак в свой День рождения. Также во время встречи вице-губернатор пожелал имениннику успехов, осмотрел производственные мощности предприятия, пообщался с коллективом. 

По словам Полякова, "завод играет важную роль в оборонной промышленности страны и поставляет продукцию в том числе для нужд специальной военной операции".

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram