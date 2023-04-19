Генеральный директор АО «НПО Специальных материалов» Михаил Сильников удостоился памятного знака «350 лет Петру Великому»

В Санкт-Петербурге вице-губернатор Кирилл Поляков поздравил генерального директора АО «НПО Специальных материалов» Михаила Владимировича Сильникова с днем рождения. За свой вклад в развитие отечественной промышленности Сильников удостоился почетного памятного знака «350 лет Петру Великому».

В среду, 19 апреля, вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков вручил генеральному директору АО «НПО Специальных материалов» Михаилу Владимировичу Сильникову почетный знак «350 лет Петру Великому». Таким образом власти отметили вклад Сильникова в развитие отечественной промышленности и создание уникальный изделий для Вооруженных Сил РФ. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

Отметим, что Сильников получил почетный знак в свой День рождения. Также во время встречи вице-губернатор пожелал имениннику успехов, осмотрел производственные мощности предприятия, пообщался с коллективом.

По словам Полякова, "завод играет важную роль в оборонной промышленности страны и поставляет продукцию в том числе для нужд специальной военной операции".