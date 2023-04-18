Организаторы "Бессмертного полка" в Петербурге отказались от шествия в 2023 году

В Санкт-Петербурге организаторы приняли решение не проводить традиционное шествие «Бессмертного полка». Аналогичное решение было принято в остальных городах России. Мероприятие в целях безопасности проведут в другом формате.

В Северной столице организаторы «Бессмертного полка» не стали подавать заявки на традиционное шествие. Об этом сообщает МК в Питере.

Сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева рассказала, что такое решение было принято в целях безопасности. Мероприятие проведут в другом формате.

Так, организаторы предложили участникам вместо шествия разместить портреты родственников-героев войны на окнах, футболках, автомобилях. Также участником в 2023 году можно стать просто поменяв аватарку в социальных сетях.

Кроме того, данные родственников участников Великой Отечественной можно загрузить в онлайн-базу ветеранов.