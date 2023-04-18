Мужчина ночью скончался после падения с электросамоката

В Великом Новгороде мужчина ночью катался на электросамокате, однако внезапно упал и ударился головой о дерево. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Во вторник, 18 апреля, мужчина, двигаясь на электросамокате по тротуару вдоль проезжей части, внезапно упал и ударился головой о дерево, находящееся справа от него. Об этом сообщает МК в Новгороде.

Падение оказалось для 40-летнего мужчины фатальным. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Напомним, что в России с самого детства могут начать обучать езде на электросамокатах.в соответствующей инициативой в Минпросвещения обратился Минтранс РФ. Предлагается ввести курс безопасной езды на электросамокатах как в школах, так и в детских садах.

Кроме того, с 1 марта начинают действовать изменения в ПДД, касающиеся элекросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.