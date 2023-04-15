Петербуржцам рассказали, какие группы людей могут столкнуться с пигментной глаукомой

Врач и телеведущая Елена Малышева выяснила, какие категории граждан находятся в зоне повышенного риска развития пигментной глаукомы. Оказалось, что опасаться стоит обладателям карих глаз.

Малышева рассказала, что при пигментной глаукоме краситель, находящийся в глазу, забивает каналы оттока жидкости, из-за чего происходит повышение глазного давления. Об этом сообщает МК в Мурманске.

Кроме того, по ее словам, зачастую с таким заболеванием сталкиваются обладатели карих глаз, ведь именно пигмент, окрашивающий глаз в темный цвет, становится причиной развития пигментной глаукомы.

Отмечается, что, по словам врача-офтальмолога Михаила Коновалова, в группе риска также могут находиться россияне с близорукостью. Заметить глаукому можно по возникновению темных пятен на глазу, которых раньше не было.