Эксперты рассказали, почему не стоит покупать корюшку "с рук"

В Санкт-Петербурге начинается сезон продажи корюшки в зарегистрированных товарных точках. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора решили рассказать, почему не стоит покупать товар “с рук”.

В Роспотребнадзоре рассказали, что с субботы, 15 апреля, в Северной столице начнут продавать в 40 зарегистрированных товарных точках. Однако рыба может появиться на прилавках несанкционированных для торговли местах. Об этом сообщает МК в Питере.

Эксперты заявили, что покупка корюшки “с рук” и ее дальнейшее употребление может стать опасным для здоровья. Несмотря на всю ее пользу, в случае отсутствия необходимого ветеринарно-санитарного контроля, в них может появится рыба, зараженная личинками гельминта. По словам специалиста, употребляя такой продукт, можно легко заработать пищевое отравление и навредить своему здоровью.