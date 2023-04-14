Петербуржцам рассказали, чем опасны магазинные куличи для детей

В Петербурге многие жители готовятся отмечать Пасху, поэтому закупаются магазинными куличами. Однако выяснилось, что такие пасхальные продукты опасны для детей.

Главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, что куличи, яйца и творожную пасху лучше всего готовить дома самостоятельно из свежих продуктов. По ее словам, в магазинных аналогах наблюдается большое количество сливочного масла, сахара и других вредных продуктов для детей до шести лет. Об этом сообщает МК в Калининграде.

Отмечается, что промышленные ингредиенты в обсыпке могут стать причиной аллергии. Также она обратила внимание на то, что магазины не могут гарантировать бережного хранения товаров. В результате чего они могут стать питательной средой для кишечных палочек.

Одинаева отметила, что лучше давать детям куличи после основного приема пищи.