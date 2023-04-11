Альфа-Банк проводит революцию в сфере эквайринга

Компания Альфа-Банк приняла решение обновить приложение бесконтактных платежей для эквайринга AlfaPOS. Вместо терминалов эквайринга пользователи смогут расплачиваться за покупки с помощью продвинутого приложения для бесконтактных платежей.

В компании рассказали, что с помощью нового приложение клиенты смогут принимать платежи по картам или через QR-код. Кроме того, предпринимателям не придется платить комиссию, которая есть на эквайринг.

Руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-Банка Константин Гвоздарев рассказал, что эти изменения станут революцией в экваринге. По его словам, приложение поможет даже тем бизнесменам, которые не отказываются от классического эквайринга. Например, если терминал сломался.

Отметим, что для оплаты покупателю достаточно приложить к устройству карту или любой гаджет. Воспользоваться новым приложением смогут обладатели гаджетов с Android 9 и выше.