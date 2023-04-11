В Петербурге завершилась реконструкция электродепо «Дачное»

В Санкт-Петербурге прошло открытие электродепо «Дачное» после его реконструкции, которое является одним из ключевых предприятий по ремонту оборудования и подвижного состава метрополитена.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков посетил открытие электродепо «Дачное» после его реконструкции. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Поляков отметил, что специалисты провели модернизацию инфраструктуры, обновили станочное и технологическое оборудование, что позволило увеличить производственные мощности предприятия. По его словам, в депо эксперты смогут ремонтировать вагоны нового поколения.

Вице-губернатор рассказал, что благодаря поддержке президента РФ и финансовых вложений со стороны Фонда национального благосостояния удалось впервые за 30 лет провести масштабное обновление подвижного состава. По его словам, до конца 2031 года в Северной столице появится 950 вагонов “Балтиец”.