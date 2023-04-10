В Госдуме предложили платить школьникам за хорошие оценки

В Российской Федерации предложили платить детям за хорошие оценки переводом денег на «Пушкинскую карту». Автором инициативы стала депутат Государственной думы Анна Скрозникова.

В Госдуме депутаты разработали способ стимулировать успеваемость школьников при помощи денежных выплат за хорошие оценки. Автором инициативы стала депутат Анна Скрозникова. Об этом сообщает Neva.Today.

Она полагает, что правительству следует провести эксперимент по поощрению школьников за хорошие оценки. По ее словам, для предоставления вознаграждений можно использовать «Пушкинскую карту», а также систему «Электронного журнала».

Напомним, что в Санкт-Петербурге продолжают активно решать проблему, священную с дефицитом образовательных учреждений и детских садов. Так, к началу нового учебного года планируют открыть в городе 17 школ.