В Петербурге на смену поварам придут роботы

В Санкт-Петербурге производством готовой продукции вместе людей будут заниматься роботы. Производство сделают полностью автоматическим, а управлять искусственным интеллектом будут алгоритмы.

Производительность при запуске автоматизации увеличилась почти до 350 тонн или 1200 млн порций. Роботы смогут в несколько раз быстрее заниматься производством. Так, если сотрудник за час успевает испечь около 120-150 блинов, то норма робота составляет около 1 200 блинов. Об этом сообщает РБК.

Отметим, что роботы будут не только печь блины, но и заниматься панировкой изделий, варить пасты. Также компания установит на производстве электросковороды. Для автоматизации производства придется расширить площадь до 4 500 квадратных метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что согласно последним исследованиям, ситуация с обучением детей информационным технологиям в мире очень непростая. Это исправит новый робот, которого создали сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета.