Эксперт рассказал, с чем связано проседание рубля

В России снижение курса рубля связали с результатом продления нижней точки поступления выручки с экспорта. Согласно данным Банка России, дальше динамика будет "более гладкая".

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин рассказали, что ослабление курса рубля произошло из-за того, что РФ проходит нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за проседания в начале 2023 года. Об этом сообщает телеканал 360.

Заботкин уверен, что "дальше динамика будет более гладкая". Однако экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев уверен, что резкие колебания связаны с "реализацией договоренности с иностранной компанией по выводу ее активов".

По его словам, такая мера требуется для того, чтобы компания могла перевести рубли в доллары и вывезти их из РФ. Эксперт считает, что такая разовая акция не повлияет на цены.