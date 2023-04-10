Петербургские ученые выяснили с чего началось строительство Петербурга

Ученые из СПбГУ выяснили, что было на месте Санкт-Петербурга до его основания. Согласно результатам исследования, в некоторых местах центра города можно найти «оригинальные» почвы, существовавшие до обнаружения местности Петром.

Специалисты во время противоаварийных работ удалось обнаружить фрагменты древоземляной крепости, построенной в 1703 году по указу Петра I. Историки считают, что именно с этой крепости и началась история Северной столицы. Ее обнаружили на территории Меншикова бастиона Петропавловской крепости. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи, проведя анализ найденного фрагмента, выяснили, что возраст древесины составляет около 510 лет. Деревья, использованные для возведения крепости, были возрастом около 200 лет.

Сотрудники СПбГУ и их коллеги из РАН провели анализ других материалов, сохранившихся в находе. Они выяснили, что почвы формировались преимущественно под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков, а на окружающей территории были в основном елово-березово-сосновые леса с примесью ольхи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что известный исследователь искусственного интеллекта из США Элиезер Юдковский потребовал немедленно отключить все системы с ИИ во избежание угрозы для человечества.