  • 10 Апрель 2023
USD 11.04.2023 81.7441 -0.6547
USD ММВБ 18:38 81.6138  
EUR 11.04.2023 89.1737 -1.1155
EUR ММВБ 18:38 88.6891  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургские ученые выяснили с чего началось строительство Петербурга

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Ученые из СПбГУ выяснили, что было на месте Санкт-Петербурга до его основания. Согласно результатам исследования, в некоторых местах центра города можно найти «оригинальные» почвы, существовавшие до обнаружения местности Петром.

Специалисты во время противоаварийных работ удалось обнаружить фрагменты древоземляной крепости, построенной в 1703 году по указу Петра I. Историки считают, что именно с этой крепости и началась история Северной столицы. Ее обнаружили на территории Меншикова бастиона Петропавловской крепости. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи, проведя анализ найденного фрагмента, выяснили, что возраст древесины составляет около 510 лет. Деревья, использованные для возведения крепости, были возрастом около 200 лет.

Сотрудники СПбГУ и их коллеги из РАН провели анализ других материалов, сохранившихся в находе. Они выяснили, что почвы формировались преимущественно под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков, а на окружающей территории были в основном елово-березово-сосновые леса с примесью ольхи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что известный исследователь искусственного интеллекта из США Элиезер Юдковский потребовал немедленно отключить все системы с ИИ во избежание угрозы для человечества.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram