«Мегафон» построил на станции «Лужская-Сортировочная» телекоммуникационную инфраструктуру

«Мегафон» занялся обеспечением современной телекоммуникационной инфраструктуры на территории одной из крупнейших сортировочных станций «Лужская».
Компания установила телекоммуникационную инфраструктуру на территории сортировочной станции «Лужская». Специалисты обеспечили голосовой связью и интернетом около 270 га площади объекта.
Сеть, разработанная компанией, действует в диапазоне 1800 МГц, что позволяет обеспечить цифровой комфорт железнодорожников на объекте. Также сотрудники станции получили возможность передавать по мобильной сети тяжелые рабочие файлы.
В «Мегафон» отметили, что приоритетом компании является обеспечение технологиями связи важных промышленных и стратегических объектов России.
Напомним, что «Лужская-Сортировочная» считается одной из самых масштабных сортировочных станций в стране. Она является частью транспортного узла, обслуживающего морской порт «Усть-Луга».