В Петербурге подрядчики смогут получить от властей до 50% суммы авансом

В правительстве Санкт-Петербурга планируют увеличить процент авансовых платежей от 30% до 50% для подрядчиков. Проект постановления разрабатывался комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

В пятницу, 7 апреля, стало известно о том, что, согласно проекту постановления «Об особенностях исполнения бюджета Санкт–Петербурга в 2023 году», органы исполнительской власти, заключая контракты с подрядчиками в рамках адресной инвестиционной программы, смогут устанавливать авансовые платежи в размере от 30% до 50%. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что на сегодняшний день власти могут предоставить не более 30% от суммы государственного контракта.

Кроме того, по словам директора ассоциации «Дормост» Кирилла Иванова, такие изменения помогут подрядчикам отказаться от части кредитов.