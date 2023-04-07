В России объем кредитования населения в марте вырос более чем на 30%

В Российской Федерации в марте объем выдачи кредитов вырос более чем на треть по сравнению с прошлым месяцем. Специалисты фиксируют рост во всех сферах кредитования.

В марте объем кредитования вырос на 35% по сравнению с февралем 2023 года. Всего россияне набрали кредитов на сумму в 1,34 триллиона рублей. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что в марте сотрудники банковской сферы зафиксировали рост во всех сферах кредитования. Такая динамика оказала положительное влиянием на экономику Российской Федерации.

Ранее высокий спрос среди населения наблюдался только в сфере ипотечного кредитования для покупки недвижимости. А в сфере автокредитования наоборот продолжался спад из-за отсутствия предложений на рынке.

Кроме того, банки стали активнее выдавать россиянам кредиты наличными. В марте их объем вырос на 4%.