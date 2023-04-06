Петербуржцам рассказали, что движет котом во время побега из дома

Многие владельцы домашних котов не понимают, почему их питомцы часто стремятся оказаться на улице, вместо уютного дома. В связи с этим ветеринар Богдан Галкин решил приоткрыть завесу тайны.

Галкин заявил, что При открытии входной двери в квартиру попадает много неизвестных запахов, большая часть которых привлекают питомцев. У кошек хорошо развито обоняние, поэтому запахи помогают им лучше узнать внешний мир. Об этом сообщает МК в Новгороде.

Ветеринар отметил, что причиной побега кошец может стать возникший дискомфорт дома, после, например, появления нового питомца. Однако стоит помнить, что они не привыкли к внешней среде, поэтому улица представляет для них опасность.

Кроме того, многие коты и кошки выходят на «половую охоту», во время которой пытаются найти себе партнера. Ветеринар посоветовал стерилизовать котов, не обладающих племенной ценностью