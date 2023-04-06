Эксперт рассказал, как выявить курящего электронные сигареты ребенка

Многие петербургские родители опасаются того, что их дети начали курить вейпы и электронные сигареты. В связи с этим нарколог рассказал, как разоблачить курящего ребенка. Зачастую его могут выдать масляные пятна на одежде и запах ароматизаторов.

Врач-нарколог Виталий Холдин рассказал, что для разоблачения курящего вейпы и электронные сигареты ребенка необходимо проверить одежду на наличие масляных пятен от жидкости для вейпов. Об этом сообщает МК в Мурманске.

Также он советует обратить внимание на сильный запах искусственных ароматизаторов в его комнате – это может быть выпечка, ягоды, фрукты, шоколад и тому подобное.

Он отметил, что курящие дети также чаще других переходят на употребление обычных сигарет. Поэтому за ребенком следует пристально наблюдать и проводить с ним беседы о вреде никотина.