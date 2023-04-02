В Ленобласти автомобилисты заметили на дороге неопытного медвежонка

В Ленинградской области автомобилисты заметили необычного пешехода в деревне Венекюля. Местные жители обеспокоились за здоровье медвежонка, поэтому попросили друг друга соблюдать аккуратность.

В воскресенье, 2 апреля, в Ленобласти в деревне Венекюля на дороге заметили медвежонка. Необычный пешеход вызвал обеспокоенность среди местных жителей из-за своей неопытности. Об этом сообщает МК в Ленобласти.

Отмечается, что молодой медведь начал бросаться под колеса авто, также он не соблюдал правила при переходе дорого. Например, юному авантюристу удалось проскочить в нескольких сантиметрах от бампера.

Сообщение от очевидца было опубликовано в социальных сетях. Местные жители попросили друг друга соблюдать аккуратность, чтобы не сбить животное.

Напомним, что самый опасный зверь в Ленинградской области - это бурый медведь. В лесах Петербурга и области проживает порядка 3 тысяч особей.