В России сняли с продаж химически опасные игрушку “Хагги Вагги”

В Российской Федерации интернет-магазины и маркетплейсы начали приостанавливать продажу детских игрушек “Хагги Вагги”. Решение о снятии игрушек с полок вызвано опасной “химией”.

В Роскачестве объяснили, что решение о снятии игрушек с прилавков принято в связи с обнаружением в них опасного химического вещества – фенола. Крупные маркетплейсы удалили карточки товаров с Хагги Вагги со своих площадок, из страницы пропали из каталогов. Другие интернет-магазины, занимавшиеся реализацией товаров, также вывели их из ассортимента. Об этом сообщает “Петроград”.

Роскачество также посоветовало покупателям всегда обращать внимание на этикетку товара и в случае чего просить сертификаты соответствия и декларации у продавцов. Особенно если речь идет об игрушках для детей.