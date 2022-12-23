В Петербурге любителя пьяной езды отправили в колонию на год

В Петербурге мужчина, ранее судимый за езду в нетрезвом виде, снова попался в аналогичном состоянии сотрудникам ДПС. Ему грозит провести год в колонии.

Фрунзенский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость. Об этом сообщает “Патрульный Петербурга”.

Установлено, что обвиняемый ранее был судим за езду в нетрезвом состоянии. Однако спустя время он решил снова напиться и сесть за руль. Сотрудники ДПС остановили его на улице Тосина.

Мужчина признал вину в полном объеме.

Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы сроком на один год, с запретом на право управления транспортным средством.