  • 23 Декабрь 2022
USD 24.12.2022 68.6760 -3.4546
USD ММВБ 16:33 68.9036  
EUR 24.12.2022 73.0407 -3.6039
EUR ММВБ 16:33 73.0596  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Фонд капремонта спас находившийся в аварийном состоянии доходный дом Чубакова на Чкаловском

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Фонд капитального ремонта Петербурга (ФКР) занимается не только выполнением стандартных работ, но и проводит операцию по спасению исторических зданий. Специалисты организации занимаются комплексными сложными восстановительными работами.

Фонд спас доходный дом Чубакова на Чкаловском проспекте. Здание было построено в 1913 году, до вмешательства ФКР оно находилось в аварийном состоянии.

В здании произошло частичное обрушение перекрытий, а в двух коммерческих помещениях под угрозой обрушения оказался пол. Кроме того, состояние фундамента было оценено как аварийной. Необходима была оперативная работа по восстановлению дома.

Сотрудники Фонда занялись ремонтом каменной и кирпичной кладок, подвал. Также были проведены работы по замене вековых металлических перекрытий и подготовка внутренней отделки помещений. Также ФКР усилил фасад здания.

Ранее АБН сообщало, что на восстановительные работы было выделено более 115 миллионов рублей. Однако сумма взносов от жильцов в Фонд составила только 3,9 млн рублей, что в 30 раз меньше затраченных средств.

Всего в Северной столице насчитывается более 1850 жилых домов, имеющих статус культурного наследия. За ними требуется более тщательный подход, ведь помимо сохранения здания необходимо сберечь и его историю.

Высокая стоимость работ объясняется ростом цен на необходимые материалы, а также особые требования к восстановлению исторических зданий дореволюционной постройки. В связи с этим Фонд капремонта, который с конца 2021 года возглавляет Дмитрий Шутов, выделяет средства из собственных резервов.

Для продолжения активных восстановительных работ ФКР нуждается в поддержке федерального бюджета. Тогда организации не придется перекладывать ответственность за спасение домов на жителей.

О недостаточном финансировании ФКР из бюджета ранее сообщал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram