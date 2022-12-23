Фонд капремонта спас находившийся в аварийном состоянии доходный дом Чубакова на Чкаловском

Фонд капитального ремонта Петербурга (ФКР) занимается не только выполнением стандартных работ, но и проводит операцию по спасению исторических зданий. Специалисты организации занимаются комплексными сложными восстановительными работами.

Фонд спас доходный дом Чубакова на Чкаловском проспекте. Здание было построено в 1913 году, до вмешательства ФКР оно находилось в аварийном состоянии.

В здании произошло частичное обрушение перекрытий, а в двух коммерческих помещениях под угрозой обрушения оказался пол. Кроме того, состояние фундамента было оценено как аварийной. Необходима была оперативная работа по восстановлению дома.

Сотрудники Фонда занялись ремонтом каменной и кирпичной кладок, подвал. Также были проведены работы по замене вековых металлических перекрытий и подготовка внутренней отделки помещений. Также ФКР усилил фасад здания.

Ранее АБН сообщало, что на восстановительные работы было выделено более 115 миллионов рублей. Однако сумма взносов от жильцов в Фонд составила только 3,9 млн рублей, что в 30 раз меньше затраченных средств.

Всего в Северной столице насчитывается более 1850 жилых домов, имеющих статус культурного наследия. За ними требуется более тщательный подход, ведь помимо сохранения здания необходимо сберечь и его историю.

Высокая стоимость работ объясняется ростом цен на необходимые материалы, а также особые требования к восстановлению исторических зданий дореволюционной постройки. В связи с этим Фонд капремонта, который с конца 2021 года возглавляет Дмитрий Шутов, выделяет средства из собственных резервов.

Для продолжения активных восстановительных работ ФКР нуждается в поддержке федерального бюджета. Тогда организации не придется перекладывать ответственность за спасение домов на жителей.

О недостаточном финансировании ФКР из бюджета ранее сообщал депутат ЗакСа Борис Вишневский.