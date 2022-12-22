В Волховском районе Ленобласти коллектив энергетиков отмечает 75-летний юбилей

Коллектив энергетиков Волховского района Ленобласти в четверг, 22 декабря, отмечают 75-летний юбилей со дня создания первой коммунальной конторы.

В Волховском районе первая контора для использования и ремонта местных электросетей появилась 75 лет назад, 22 декабря 1947 года. За прошедшие годы она несколько раз меняла форму собственности, пока в 2006 году не стала частью АО “ЛОЭСК”.

В то время горэлектросеть обеспечивала работу десятка подстанций и 20 линий. На благо района трудилось всего 11 специалистов, у которых в распоряжении был всего один автомобиль. В 2022 году обеспечением электрических сетей уже занимаются 74 сотрудника, автопарк которых насчитывает порядка двух десятков автомобилей.

Генеральный директор АО “ЛОЭСК” Андрей Демин отметил, что “за это время на предприятии сменилось несколько поколений энергетиков, приятно узнавать, что некоторые работают у нас целыми семьями или даже династиями”.

В настоящее время специалисты Волховского района обеспечивают работу 69 подстанций и больше 300 километров линий электропередач.