Петербуржцам рассказали, стоит ли увольняться с работы перед новогодними праздниками

Некоторые петербуржцы перед Новым годом хотят уволиться с работы. О том, какие плюсы и минусы есть в таком решении, жителям Петербурга рассказали специалисты.

Специалисты отметили, что если сотрудник напишет заявление об увольнении с 19 по 23 декабря, то двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. В таком случае праздничные дни войдут в две недели отработки. Об этом сообщает Петроград.

Если работник пример решение об увольнении в январе, то тогда он потеряет возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Отметим, что практически треть января в России являются нерабочими днями.

В случае, когда работник нашел новое место для продолжения карьеры, то ему выгоднее будет оформить трудовые отношения именно с 1 января. Тогда он сможет получить зарплату в полном объеме.