Петербуржцы могут встретить Новый год без Pringles из-за дефицита товара

В России в магазинах подходят к концу запасы чипсов Pringles. Некоторые магазины уже заявили, что продукции у них совсем не осталось. Любители могут провести Новый год без снеков.

В пресс-службе магазина “Верный” рассказали, что они распродают остатки продукции. В свою очередь компания “X5 Retail Group” отказалась как-либо комментировать ситуацию с чипсами Pringles. А сеть магазинов “Магнит” заявила, что у них товаров Pringles совсем не осталось. Об этом сообщает МК в Петербурге.

В “Магните” рассказали, что “запасы продукции под данным брендом закончились”. Компания рассматривает возможность замены аналогичной продукцией. В список кандидатов могут попасть и российские бренды.

Отмечается, что на новогодний стол более половины жителей Северной столицы планируют потратить 5 тысяч рублей. Наименьшую сумму закладывают в основном представители молодежи.