Владельцам нежилых помещений в Петербурге напомнили о необходимости погашения долгов за капремонт

Фонд капитального ремонта Петербурга (ФКР) напомнил собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах о необходимости погашения долгов по взносам за капремонт.

На сегодняшний день долг жителей Северной столицы перед ФКР составляет 5,4 млрд рублей. На собственников нежилых помещений приходится порядка 1,25 млрд рублей. Собственникам квартир о долгах напоминают с помощью долговых квитанций и досудебных претензий, однако до бизнеса достучаться не так просто из-за отсутствия почтовых ящиков.

Узнать о наличии и размера дома можно на сайте Фонда. Вся необходимая информация для собственников жилых и нежилых помещений находится в личном кабинете.

ФКР в соцсети “ВКонтакте” напомнил, что “взносы на капитальный ремонт обязаны платить все собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах”.

Отметим, что миллиардные долги достались “в наследство” новому главе ФКР Дмитрию Шутову, который возглавил Фонд в конце 2021 года. С мая 2022 года Фонд начал комплексную работу по сокращению долга. За это время им удалось сократить общую сумму задолженности на 1,4 млрд рублей. Все средства будут направлены на проведение капремонта.

Кроме того, Фонд сменил подход по работе с подрядчиками. Теперь за срывы сроков на них накладываются штрафные санкции.