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Встреча штаба по КРТ в Кировском районе завершилась скандалом

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© Фото: Baltphoto

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В Северной столице состоялась встреча Общественного штаба по реновации с жителями Кировского района. Спикер ЗакСа Александр Бельский попытался в очередной раз убедить горожан в пользе закона о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), предложенного губернатором Александром Бегловым. Однако честные ответы парламентария о целях проекта лишь повеселили петербуржцев, сообщает ТГ-канал «Все в ЗАКС».

В начале беседы местные жители снова потребовали у Бельского полностью отменить реновацию. Депутат же общался с горожанами на повышенных тонах.

Одна из петербурженок отметила, что сама бы хотела переехать из «хрущевки» в более презентабельное жилье. Она спросила, что сторонники закона о КРТ смогут улучить лично для нее.

«Мы вам ничего не пытаемся улучшить!», — заявил спикер ЗакСа.

Развернувшаяся дискуссия заставила Бельского нервничать, и в итоге он спешно покинул зал. Парламентарий не успел рассказать о плюсах «бегловской реновации», зато открыто показал свою «душевную организацию», отметили собравшиеся.

 

 

Однако такое поведение лишь умножило общее веселье. Петербуржцы подчеркнули, что встреча выглядела как имитация диалога с населением.

«Бесконечные «послушайте», странное обращение к собравшимся “ребята” и в заключении “мне пора бежать”. Встреча явно для отчетности, что рука на пульсе, народ благодарен и покорен», — подытожила Александра.

Ранее СМИ сообщали, что Александр Бельский назвал работу Общественного штаба по КРТ плодотворной, так как участники встреч якобы «стали слушать». При этом горожане напомнили депутатам, что не все смогут приобрести себе новое жилье, если их «хрущевки» снесут.

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