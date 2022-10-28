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Петербуржцев предупредили о незначительном росте цен на “Подорожники”

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге незначительно вырастет цена на пластиковую карту “Подорожник”. В компании “Организатор перевозок” рассказали, что с 1 ноября карта обойдется на 20 рублей дороже.

Карта “Подорожник” пользуется самым большим спросом среди петербуржцев – ее выбирают около 45 процентов граждан при оплате проезда. Популярность объясняется тем, что после использования “Подорожника” стандартная цена на наземный транспорт в 60 рублей превращается в 40 рублей, скидка 20 рублей. То же самое касается и метро. Также отметим и тариф “60 минут”, который позволяет еще сильнее сэкономить. Например, если в течение часа успеть пересесть на общественном транспорте, то вторая поездка обойдется в 10 рублей, а последующие – бесплатно.

Следуя из этого, можно подсчитать, что полная стоимость “Подорожника” в 80 рублей окупится за четыре поездки. А с тарифом “60 минут” полную стоимость можно “отбить” за одну поездку.

Отметим, что “Подорожник” является сложной системой со встроенным чипом, а не просто “куском пластика. Карта является аналогом банковской карты.

Стоимость “Подорожника” оставалась неизменной на протяжении пяти лет. В последний раз она дорожала в 2017 году и составила 60 рублей. За этот период успело все подорожать, в том числе комплектующие чипы для карты. Их стоимость выросла в разы.

Согласно документам “Организатора перевозок”, “Подорожник” отпускается по себестоимости, то есть без наценки со стороны компании. Кроме того, карта не разовое развлечение, ею можно пользоваться на протяжении многих лет. Некоторые люди не меняют карту по восемь лет. Из этого следует, что в год за комфорт и экономию уходит только 10 рублей.

Стоит отметить, что известные многим карточки-пропуска, которые используются в бизнес-центрах Петербурга давно стоят на порядок дороже. Если сотрудники их теряют, то за восстановление приходится платить порядка 200-250 рублей.

Также “Подорожник” перестал быть просто картой, теперь он является и объектом коллекционирования. Например, многие туристы покупают себе на память, а не возвращают, хотя могли вернуть деньги. Кроме того, огромной популярностью пользуются лимитированные карты. Одной из последних стала карта с изображением фильма «Брат», которая «исчезла» из касс буквально за считанные минуты.

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