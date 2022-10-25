Петербуржцам рассказали, куда эвакуироваться в случае ЧС

Власти Петербурга утвердили перечень безопасных мест, в которые будет эвакуировано население города в случае возникновений чрезычайной ситуации.

Как сообщает Петроград, соответствующий документ размещен на сайте администрации Северной столицы. Постановление является приложением к федеральным Правилам проведения эвакуационных мероприятий и закону Петербурга «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

Согласно опубликованному документу, в городе есть семь безопасных районов: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый.

Также правительство Петербурга поручило главам администраций районов заняться оповещением организаций о том, что район внесен в эвакуационный список. Контролировать выполнение пунктов постановления будет вице-губернатор Валерия Пикалева.