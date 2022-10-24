Жителям ЛО напомнили о необходимости сменить покрышки на машинах

В течение недели погода в Ленинградской области может резко ухудшиться. Синоптики прогнозируют, что в регионе пройдут сильные заморозки и снег с дождем. В связи с такой ситуацией дорожники напомнили автомобилистам о необходимости менять покрышки на машинах.

Как сообщает МК в Ленобласти, местные службы стали постепенно переходить на зимнее обслуживание региональных дорог. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Ленобласти. Некоторые магистрали уже были обработаны противогололедными материалами. Однако водителя также не стоит оставаться безразличными к подготовке автомобиля к зимнему сезону.

Отмечается, что в 2022 году на трассах Ленобласти со стихией будут бороться около полутысячи тракторов, грейдеров, роторных снегоочистителей и других дорожных машин. Напомним, что для безопасности на оживленных дорогах проходит обработка жидким солевым раствором.