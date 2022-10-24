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Фонд капремонта досрочно завершил ремонт домов на Малой Посадской

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© Фото: скриншот Google Maps

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В Петербурге досрочно завершился ремонт домов на Малой Посадской 19Б и 21. Фонд капитального ремонта сумел завершить начатое с опережением графика на три месяца.

Сотрудники Фонда расчистили фасады, отремонтировали кирпичную кладку, также было отреставрировано более 9 км. кладочных швов.

В Фонде отметили, что были заменены двери в парадных. Теперь они органично вписываются в “архитектурный ансамбль”.

Не обошлось и без неожиданных находок. Специалисты во время работ обнаружили подвальные окна, заложенные в советские годы. Им также вернули исторический вид.

Отметим, что дом № 19 был построен в 1904 году. Он был в собственности председателя Санкт-Петербургского Политехнического общества А. Леммериха. Архитектором выступил Федор Лидваль, под руководством которого были построены знаменитый Толстовский дом и десятки других значимых зданий Северной столицы.

В 1907 году он даже был награжден серебряной медалью за фасад дома Н. А. Мельцера. Награду вручала особая комиссия по присуждению премий за лучшие фасады. Также он получил почетный диплом за фасад доходного дома А. Ф. Циммермана.

В начале XX века в доме на Малой Посадской проживали профессор-химик Вадим Верховский, литературовед Николай Анциферов, русская революционерка Вера Фигнер и другие.

Также частыми гостями в квартире Верховских были такие известные личности, как Александр Блок, Вячеслав Иванов, Александр Белый, Саша Черный, Михаил Врубел. Пару раз заходил даже Федор Шаляпин.

С конца 1920-х гг. в доме поселились Михаил Волошин, Иван Новиков и Самуил Маршак.

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